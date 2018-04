Napoli, la sosta selvaggia blocca le ambulanze: sos di medici e infermieri

Giovedì 12 Aprile 2018, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 21:44

Ambulanze bloccate da soste selvagge e dagli automobilisti che parcheggiano impropriamente nelle stradine e nei vicoli del centro storico. Non è un episodio ma si tratta di una circostanza che si verifica frequentemente nelle aree urbane della Napoli antica dove gli operatori del 118 registrano serie difficoltà per transitare con le ambulanze. Spesso l’equipe del 118 si vede costretta a far spostare i veicoli, rintracciando i proprietari proprio nel bel mezzo di un intervento. La notte appena trascorsa è stata una di quelle complicate dall’inciviltà di chi parcheggia selvaggiamente e senza rispettare alcuna regola del codice stradale e del buon senso.«La postazione 118 del Loreto Crispi è stata chiamata per un intervento presso Vico Rosario di palazzo, quartiere San Ferdinando- denuncia l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’- arrivati sul posto siamo stati impossibilitati ad entrare nel Vico a causa di un auto in parcheggio e siamo stati costretti a far scendere il medico e l’infermiere che hanno proseguito a piedi e trattato il paziente a casa». Il secondo episodio, accaduto al mattino presto, ha coinvolto l’ambulanza della postazione ‘Incurabili’. «Stamattina per l’intervento a salita Miradois, nel Rione Sanità, è stata un’odissea per arrivarci a causa di auto parcheggiate che impedivano di svoltare nelle traverse- segnalano i sanitari che compongono l’Associazione nata per denunciare i disagi del 118 - l'ultimo cittadino che è sceso per spostare la propria auto in sosta selvaggia, ci ha anche redarguito e ci ha anche detto che dovevamo sbrigarci».Anche stavolta, medico e infermiere sono scesi a piedi «per accelerare i tempi e riuscire a limitare i danni- scrivono sempre dall’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ - ma come mai che i determinati vicoli non passino mai i vigili?». «Solo grazie alla scelta di andare a piedi nelle case dove bisognava portare i soccorsi, tutto è andato per il meglio- ha denunciato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione sanità - ma cosa sarebbe successo se c’era una persona che doveva essere trasportata urgentemente in ospedale?». «Servirebbe un’azione straordinaria di rimozione delle auto parcheggiate in doppia e tripla fila anche per avere un effetto deterrente» ha concluso Guido Bourelly, titolare della società che contribuisce a garantire il servizio del 118 a Napoli, precisando che «il problema è particolarmente grave nel centro storico, ma è comune a tutta la città».