Ambulatorio abusivo Arzano: nei guai una 26enne

Un ambulatorio abusivo è stato scoperto dai carabinieri ad Arzano, in provincia di Napoli. L'ambulatorio era composto da una zona accettazione, una sala d'attesa, tre studi medici con apparecchiature diagnostiche e un lettino per visite ginecologiche, oltre a un ambiente attrezzato con ferri chirurgici, fili di sutura, sterilizzatrici e un banco in acciaio inox, una bombola di ossigeno terapeutico e un armadietto con medicinali e dispositivi medici.

APPROFONDIMENTI L’INCHIESTA Green pass falsi a Napoli con i dati rubati alle farmacie, 120... L'INTERVISTA Luca Piscopo morto dopo il sushi a Napoli, intervista alla mamma:... L'INCHIESTA Napoli, si rifiuta di fare il pusher della droga e il clan di camorra...

Il tutto senza alcuna autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria. Una 26enne di Arzano, legale rappresentante della società che presta il nome allo studio medico finito nel mirino dei carabinieri, dovrà rispondere di apertura e conduzione di un poliambulatorio medico senza la prescritta autorizzazione dell'esercizio. I locali, circa 170 mq, sono stati sequestrati.