«Non sono condizioni accettabili quelle che l'Hospital Service ha proposto ai lavoratori». È quanto affermano Giovanni Sgambati e Daniele Aquilea, rispettivamente segretari generali della Uil e della Uiltec Campania parlando della vicenda dei dipendenti dell'American Laundry «Nel passaggio di appalto di Hospital Service ai lavoratori è stato chiesto di accettare un contratto a orario ridotto, con stipendi ridotti», continuano Sgambati e Aquilea, «ed intanto la stessa Hospital Service sta assumendo personale nuovo, senza prendere in considerazione il bacino dell'American Laundry, dove è stata avviata la procedura di licenziamento che manderà a casa 240 lavoratori». «La verità è che non si stanno rispettando le basilari clausole sociali, così come la vita e la dignità dei lavoratori: la Regione intervenga e faccia la propria parte», concludono i due sindacalisti.

Venerdì 11 Ottobre 2019, 15:04

