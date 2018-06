«Amerò te e l’Ercolanese»: lo striscione del tifoso per la sua sposa

Sabato 9 Giugno 2018, 17:49 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2018 17:49

ERCOLANO. «Prometto di esserti fedele sempre... ma anche alla squadra del cuore». Doppio matrimonio stamattina per Vincenzo: ha sposato la sua donna Rossella, ma anche la sua squadra del cuore: l’Ercolanese.All’uscita dalla chiesa, dopo il sì, Vincenzo, infatti, ha fatto trovare alla sua sposa uno striscione che recava la scritta «Ti sarò fedele... amerò te e l'Ercolanese». Poi, tra gli applausi e i cori dei tifosi presenti, via ad un’esplosione di colori con i fuochi d’artificio. Una sorpresa alla giovane sposa ma anche un modo per mettere i puntini sulle i. Il tifoso, infatti, ha chiarito da subito che alla maglia granata non rinuncerà mai.Anche nella pagina dei tifosi dell’Ercolanese gli auguri alla coppia.«Così Vincenzo ha detto "sì" alla sua Rossella. Un vero tifoso ama la sua donna e la sua squadra. Tanti auguri, tutti i tifosi vi augurano una vita lunga e ricca di felicità, con il colore granata nel cuore».