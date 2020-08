Due amiche 15enni sparite dalla Lombardia: ritrovate a Napoli dai carabineri. Denunciati due albergatori

LEGGI ANCHE

Due amiche 15enni si sono allontanate da Desio all'insaputa dei propri familiari per trascorrere una breve vacanza a Napoli.Sono state state rintracciate dai carabinieri, riaffidate ai loro genitori mentre il proprietario e il dipendente di un albergo del quartiere San Lorenzo, a Napoli, sono stati denunciati perché nel registro delle presenze non c'erano i loro nomi. L'allontamento delle ragazze era stato segnalato dai familiari.I carabinieri hanno denunciato un 63enne e un 33enne. Padre e figlio - rispettivamente legale rappresentante e dipendente - hanno «ospitato» le ragazzine sebbene non fossero accompagnate. Nei registri degli alloggiati previsti dalla Legge non c'era ombra dei loro nomi.