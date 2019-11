Abusi ad Anacapri, il Comune ferma le ruspe: «Rischio emergenza abitativa»

Il Consiglio comunale di Anacapri (Napoli) ha votato oggi una deliberazione per il mantenimento di un immobile abusivo situato in via Lo Funno, una zona di Anacapri lontana dal centro abitato. Si tratta di un'abitazione che era oggetto di un ordine di demolizione. Per arginare il pericolo che scatti sull'isola un'emergenza abitativa, il Consiglio ha quindi dichiarato la prevalenza per l'interesse pubblico della casa in questione, così come prevede la legge regionale numero 5 del 2013.

Francesco Cerrotta, vicesindaco di Anacapri, che ha redatto la proposta, dopo il voto favorevole del Consiglio, ha detto: «Nel territorio comunale di Anacapri esiste una situazione di grave difficoltà dei nuclei familiari nel reperire alloggi, se non a canoni elevati. Nasce da qui l'esigenza di destinare gli immobili da abbattere alle finalità dell'edilizia residenziale e sociale».

