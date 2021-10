Anacapri, cittadini e studenti a scuola di rianimazione

Ad Anacapri giornata conclusiva della settimana dedicata alla rianimazione cardiopolmonare promossa in Italia dall'iRC (Italian Resuscitation Council) A promuovere ed organizzare l’importante attività di educazione sanitaria è stato il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa che nella vita pubblica esercita l’attività di medico, impegnando l’amministrazione comunale a diffondere nel territorio giornate tese ad intervenire in casi urgenti di soccorso. All’appello sono accorsi ieri numerosi cittadini ed oggi tanti studenti della terza media dell'ICI Gemito DI Anacapri, che hanno appreso dal vivo, mediante apposite attrezzature in dotazione, come intervenire in caso di soccorso. Ovviamente l’invito è stato immediatamente accolto dai dirigenti scolastici e dai tanti cittadini che hanno voluto partecipare alle lezioni che si sono svolte in alcune località del centro storico di Anacapri da Piazza Cerio e la palestra dell’edificio scolastico delle scuole medie Vincenzo Gemito. Qui al termine delle lezioni di rianimazione la preside dell’istituto Rossella Ingenito, accompagnata dal sindaco, ha consegnato ai ragazzi la t-shirt con il logo che rappresentava un cuore incastonato in una W con la scritta Viva! La settimana per la rianimazione cardiopolmonare.