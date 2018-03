Otto anni di reclusione: questa la pena inflitta a Friedrich Von der Horst, 43 anni, di Anacapri, ritenuto dal Tribunale del capoluogo campano colpevole della feroce aggressione per rapina ai danni di un'anziana dell'isola, il 30 dicembre 2016. L'uomo è stato anche condannato a risarcire la vittima e il Comune di Anacapri, che si è costituito parte civile per il danno d'immagine determinato dalla vicenda.



La sentenza di condanna, in primo grado, è stata emessa dai giudici dell'11/ma sezione penale (presidente Eliana Albanese). Il pm aveva chiesto 8 anni e 8 mesi. Von der Horst prese a calci e pugni l'anziana, riducendola in gravi condizioni, nella sua abitazione di via Caprile. Fu poi lasciata a terra incosciente; il rapinatore fuggì con contanti e oggetti di valore trovati in casa. La vicenda fece molto scalpore sull'isola di Capri. L'uomo, arrestato dalla polizia dopo alcuni mesi di indagini, è in carcere da un anno.

Giovedì 8 Marzo 2018, 17:54 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 17:54

