Anacapri riparte con l'Oro di Capri e la piantumazione degli ulivi

Anacapri riparte dalla natura e dai giovani. L’associazione l’Oro di Capri ha organizzato per oggi un’intera giornata dedicata ai ragazzi della scuola elementare Gemito e quelli della cooperativa la Sciuscella la piantumazione di 25 esemplari di ulivi che andranno ad arricchire quella macchia di verde che ricopre ormai da anni l’intera fiancata della collina diradante sul mare che va dalla Grotta Azzurra al Faro.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Anacapri, la Camminata tra gli Olivi con Città dell'Olio LE NEWS Anacapri città dell’olio, convegno universitario con al... L'INIZIATIVA A lezione di paesaggio con L’Oro di Capri, consegnato un kit...

«E’ questa la prima iniziativa dell’Oro di Capri del 2022 che riparte dalla terra coinvolgendo gli alunni delle scuole elementari dell’istituto che porta il nome del grande artista napoletano. La piantumazione è avvenuto nella giornata di oggi nella zona di Pino ad Anacapri. Abbiamo voluto riprendere le iniziative di sensibilizzazione sulla natura e la terra portate avanti dalla nostra associazione», ha dichiarato Pierluigi Della Femmina, Presidente dell'Associazione L'Oro di Capri. Ha proseguito il vicepresidente dell' associazione, Vincenzo Torelli: «Ripartiamo dalla terra e dalla natura dopo un momento così duro di pandemia da Covid-19, riprendiamo il nostro percorso ripartendo dalla terra, riavvicinandoci alla natura che è la chiave del nostro futuro. La nostra intenzione è portare i ragazzi a fare altre manifestazioni del genere per valorizzare la terra e educarci tutti al suo rispetto." A guidare i gruppi di ragazzi della scuola gemito e della cooperativa Sciuscella la maestra Ersilia Gragnaniello che ha dichiarato: "sono tanti anni che lavoro con l'Oro di Capri per queste iniziative rivolte ai nostri ragazzi che oggi hanno preso parte alla piantumazione di nuovi alberi di ulivo, sempre con l'intento di conoscere le specificità della flora dell'isola, particolarmente adatta all'ulivo. Insieme a loro ci sono i ragazzi della "Cooperativa La Sciuscella", i fragili della nostra comunità di Anacapri, che rappresentano una ricchezza per tutti noi, con la loro voglia di imparare e darsi da fare. Mi fa piacere vederli molto motivati nel prendere parte a queste iniziative nel segno della tradizione».

Ovviamente alla giornata non sono mancati gli esperti come l’agronomo Angelo Lo Conte che ha voluto sottolineare come siano importanti questi eventi: «E' un incontro molto importante quello di oggi, già programmato con il plesso Gemito di Anacapri, per il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole elementari, in un intervento fondamentale di recupero di una zona della fascia olivata di Anacapri. L'intervento di oggi è avvenuto nella zona di Pino, dove esistono ancora delle balze prive di olivo, lì è stato fatto un primo intervento di piantumazione mettendo a dimora 25 esemplari di piante di olivo, con il coinvolgimento di due classi scolastiche. Il fine è quello di trasmettere la consapevolezza dell'importanza di questa pianta nell'ecosistema di Anacapri e dell'intera isola nella macchia mediterranea ed educare le nuove generazioni all'importanza dell'ulivo a livello culturale, paesaggistico ed alimentare».

Le conclusioni sono state affidate alla maestra Luisa Deangelis dell'I.C. Gemito coordinatrice del progetto PON: «Questa esperienza di educazione al paesaggio per i nostri ragazzi è partita lo scorso anno a settembre. E' stato molto entusiasmante e divertente per gli allievi essere a stretto contatto con la natura, permettendogli di riscoprire il loro ambiente e apprendere tante specificità del territorio e della macchia mediterranea».