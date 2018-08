Anacapri, ancora abusi: sequestro di un'area in località Grotta Azzurra

Giovedì 9 Agosto 2018, 13:46

Anacapri. I Carabinieri di Anacapri hanno sequestrato stamattina uno sbancamento di circa 60mq in località Grotta Azzurra. I lavori edili venivano eseguiti senza concessione edilizia accanto ad una villetta preesistente. Sono in corso indagini per risalire ai proprietari, intanto l’intera area è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri della stazione di Anacapri coordinati dal capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia di Sorrento.