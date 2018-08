Choc ad Anacapri, tassista scoperto con la droga in auto: via la licenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 23 Agosto 2018, 23:01 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2018 23:15

CAPRI - Un insospettabile tassista di Anacapri è caduto nella rete dei controlli di prevenzione messi in atto dai carabinieri. L’uomo quarantaduenne è stato fermato mentre era alla guida del taxi, uno dei caratteristici veicoli in stile caprese, decapottabili e capaci di ospitare fino a sette passeggeri oltre il conducente. I militari nel controllare documenti e dotazioni hanno rinvenuto due bustine di stupefacenti, una di eroina e una di cocaina: modica quantità, di cui il tassista ha dichiarato di essere in possesso per farne uso personale. È scattata quindi la segnalazione al prefetto, al Comune di Anacapri ed agli uffici competenti. E ieri mattina il comandante della polizia municipale di Anacapri Marco Federico ha notificato la sospensione della licenza al proprietario dei veicolo, un ottantenne che aveva dato in uso la propria macchina unitamente alla licenza di concessione di taxi al più giovane collega.Il caso ovviamente ha destato enorme scalpore specialmente tra i colleghi e molti hanno apprezzato l’avvio da parte dei militari di controlli più serrati tra quanti per lavoro trasportano persone sia a terra che a mare; peraltro gli stessi investigatori non nascondono il sospetto che il fenomeno sia più vasto rispetto a questo unico episodio scoperto per caso.