Un turista portoghese è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in vacanza ad Anacapri ed è stato necessario trasferirlo all'ospedale «Cardarelli» di Napoli. L'uomo era insieme alla figlia minorenne che è rimasta sola sull'isola. Il Comune di Anacapri si è subito attivato contattando l'Ambasciata Portoghese a Roma. La minore è stata accompagnata dal Comandante dei Vigili Urbani di Anacapri fino all'imbarco dell'aliscafo delle 18.30 per Sorrento per poi raggiungere Napoli dove sarà affidata alla mamma, attualmente in viaggio verso il capoluogo campano dal Portogallo.

Lunedì 2 Settembre 2019, 21:17

