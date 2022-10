Anagrafe canina: 37 microchip in poche ore, adesso iniziative in tutta la Napoli 3 Sud

Trentasette microchip applicati in una sola giornata. È il lusinghiero responso ottenuto dall’iniziativa promossa nella giornata di domenica 23 ottobre a Volla dal dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, che ha organizzato una manifestazione per promuovere l’utilizzo del microchip per gli animali d’affezione.

Uno strumento che serve a garantire la restituzione dell’animale al legittimo proprietario in caso di smarrimento, ma anche a prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo che ora, visto il riscontro della prima iniziativa - alla quale ha preso parte anche il direttore generale dell’azienda sanitaria, Giuseppe Russo - sarà promozionato anche in altri comuni del territorio aziendale.

«Il microchip - ricordano dalla Napoli 3 Sud - viene applicato dal medico veterinario per via sottocutanea sul lato sinistro del collo in modo rapido, innocuo e indolore. Questo permette la registrazione nella banca dati regionale. Al proprietario viene consegnato un certificato di iscrizione all’anagrafe canina. L’iscrizione è obbligatoria per i cani, mentre per gatti e furetti è discrezionale. La microchippatura può essere effettuata sia presso i servizi veterinari Asl, dove è gratuita, sia presso professionisti privati a pagamento».