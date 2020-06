Anagrafe di Frattamaggiore, si lavora fra trappole per topi

Attenti al... topo. Il consigliere comuntale Renato Caserta scrive al sindaco e all'Asl perché nei locali dell'anagrafe ci sono trappole per topi, ben visibili. Trappole significa presenza di roditori. Caserta chiede la chiusura dell'ufficio e una derattizzazione, molto più moderna e igienica rispetto a vecchi sistemi delle esche per catturare i ratti. Immediata la risposta dei funzionari: «Non sono state ancora rimosse per gli impedimenti dovuti al lockdown». Per il sindaco Marco Antonio Del Prete «si tratta solo polemica strumentale: la realtà è ben diversa».

Il consigliere comunale Caserta, eletto nelle file del Pd alle comunali del 2015 e poi passato all'opposizione, in contrasto con il primo cittadino, ieri mattina ha protocollato la richiesta, indirizzata al sindaco e al Servizio di igiene, sicurezza e prevenzione sul lavoro dell'Asl Napoli 2 Nord, di chiudere al pubblico l'ufficio anagrafe, per la presenza di trappole per topi. Caserta chiede la sospensione temporanea dell'ufficio anagrafe «per consentire la messa in opera di tutte quelle iniziative urgenti e utili a eliminare in maniera radicale il pericolo della presenza di ratti, attraverso interventi strutturali e compatibili alle norme in vigore, tali da assicurare igiene e sicurezza negli uffici interessati, a cominciare da una capillare derattizzazione e sanificazione delle stanze e degli archivi, programmando pulizia e manutenzione quotidiana». Nella richiesta il consigliere comunale evidenzia che in un periodo di allerta sanitaria questo problema dovrebbe essere attenzionato in maniera particolare tanto più che i locali dell'anagrafe sono tra quelli, degli uffici dei servizi al cittadino, più frequentati. Alla richiesta ha allegato numerose foto in cui si notano «trappole a vista dappertutto di diverse tipologie, posizionate nelle vicinanze delle scrivanie e in alcuni angoli degli uffici. Sistemi più adatti a un giardino privato che a luoghi pubblici», sottolinea, e ipotizza la scena che potrebbe verificarsi nel caso in cui un topolino si materializzasse nel corso della celebrazione di un matrimonio: «Oltre allo spavento, soprattutto per la sposa, certamente la nostra città e le istituzioni non farebbero certo una bella figura».

Per il sindaco Del Prete si tratta di una «polemica strumentale, tanto più inutile in quanto si registra in un periodo in cui tutte le energie dovrebbero essere finalizzate a superare i problemi generati dalla pandemia per impegnarle nella ripartenza. Ho provveduto a fare accertamenti, appena ricevuta la richiesta del consigliere. La realtà è ben diversa da quanto descritto nella richiesta». Questa in sintesi la spiegazione del primo cittadino. L'ufficio anagrafe è chiuso al pubblico e riceve ancora solo su prenotazione, una volta alla settimana, nel rispetto delle disposizioni per prevenire la pandemia. Poiché era stata segnalata la presenza di un topolino, venne contattata la società che a febbraio aveva effettuato la derattizzazione nei plessi scolastici cittadini. La srl incaricata sistemò delle trappole, in una delle quali incappò subito il piccolo ratto. Poiché intanto arrivò la disposizione di chiusura degli uffici per la pandemia, le esche non vennero rimosse, ipotizzando che qualche altro roditore, qualora avesse trovato tana negli uffici, potesse essere catturato. D'altra parte l'accesso agli uffici era stato vietato ai cittadini. Sempre per la congiuntura sanitaria non fu possibile, da parte della ditta, ritirare le trappole. In questi mesi di lockdown comunque, precisano dal Comune, non sono stati catturati altri ratti. Adesso «con il ritorno alla consueta attività amministrativa, si è provveduto a contattare la società per il ritiro della trappole constatata anche l'assenza, all'interno delle stesse, di ratti».

