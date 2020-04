Anas, conclusi i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto San Marco sulla Sorrentina

Ripristinata con largo anticipo la regolare circolazione tra gli svincoli di Castellammare Ospedale e Castellammare Villa Cimmino, i lavori sono stati eseguiti in piena emergenza COVID, compresi i weekend e le festività pasquali Napoli, 18 aprile 2020.



Sono stati conclusi i lavori sul viadotto ‘San Marco’, situato lungo la strada statale 145 “Sorrentina” in provincia di Napoli. La strada è stata quindi riaperta al transito tra il km 3,600 (svincolo di Castellammare Ospedale) ed il km 9,700 (svincolo di Castellammare Villa Cimmino).



La scelta operativa di Anas, che ha lavorato in piena emergenza COVID, compresi i fine settimana e le festività pasquali, ha permesso - in relazione alla riduzione dei flussi di traffico - di optare per la chiusura della tratta di statale 145 e la deviazione del flusso veicolare sulla viabilità locale. Questa misura ha permesso di accelerare notevolmente l'esecuzione dei lavori, e consentire la riapertura del viadotto con largo anticipo, rispetto al precedente crono-programma dei lavori comunicato agli Enti locali.



Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato la sostituzione dei giunti sul viadotto San Marco a seguito degli interventi già eseguiti di sostituzione degli appoggi e di rifacimento della nuova pavimentazione. Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione svolti da Anas lungo l’arteria stradale, sono state eseguite le attività di verniciatura all’interno delle gallerie ‘Varano’ e ‘Privati’.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. © RIPRODUZIONE RISERVATA