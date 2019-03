Anche il Parco Vesuvio diventa plastic free

Venerdì 29 Marzo 2019, 15:27

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha approvato la delibera per avviare misure per la riduzione del consumo delle plastiche nel territorio del Parco.In linea con il progetto di direttiva sulla riduzione dell’inquinamento da plastica pre-sentato dalla Commissione Europea, anche il Parco Vesuvio, dunque si impegna a contrastare una delle due più gravi emergenze ambientali globali, insieme ai cambiamenti climatici e più in generale per ridurre gli impatti che l’uso non responsabile della plastica causa all’ambiente. Nello specifico, l’ente di Palazzo Mediceo si impegna a ridurre o eliminare l’uso della plastica, sostituendola con vetro e prodotti biodegradabili in tutti gli uffici dell’Ente Parco; avviare essere azioni di sensibilizzazione ed educazione ambien-tale nei comuni e nelle scuole del territorio del Parco; avviare una serie di altre iniziative per disincentivare l’uso della plastica, coinvolgendo anche i Comuni dell’area Parco.«Vogliamo promuovere un modello di sviluppo sostenibile che consenta di migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo ma anche di far crescere una sana green economy le-gata al riuso ed al riciclo», spiega il presidente Agostino Casillo.