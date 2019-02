Lunedì 25 Febbraio 2019, 15:23 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 15:35

Letti esauriti e barelle ancora una volta tra i corridoi del pronto soccorso. Siamo a Napoli ed a finire al centro della polemica è ancora una volta l'ospedale Cardarelli. La protesta viene direttamente dai degenti e dai parenti che gli sono accanto in quello che sembra sempre di più un ospedale di frontiera.«Qui al pronto soccorso ci sono più guardie giurate che infermieri» lamentano. «I pazienti pazienti vengono messi sulle barelle e lasciati a loro stessi. I più fortunati hanno le cure dei parenti, ma gli altri sono del tutto abbandonati. Nonostante le denunce le cose non cambiano ed entrare qui equivale sempre di più ad entrare in un girone dell'inferno».«L’enorme afflusso di pazienti al nostro pronto soccorso ha reso necessario attivare l’ormai collaudata Unità di Crisi che consente alla direzione strategica di gestire e governare l’emergenza - si legge in una nota diffusa dal manager Anna Iervolino - L'attivazione automatica dei protocolli definiti per le situazioni d’emergenza e la gestione della situazione grazie al lavoro dell’Unità di Crisi servirà a garantire la continuità assistenziale. Come da protocollo la direzione strategica ha intensificato i contatti con tutte le altre Aziende Ospedaliere chiamate dalla Regione a contribuire per l’individuazione di ulteriori disponibilità di posti letto. Lavoriamo per governare l’emergenza e continuare a garantire assistenza a chi si affida a noi. Voglio ringraziare tutto il personale per il lavoro straordinario che continua a garantire e per l’impegno straordinario che viene profuso in giorni di super afflusso. L’obiettivo è ancora una volta quello di tornare nel più breve tempo possibile ad una normale condizione di accoglienza e di lavoro».