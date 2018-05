Colate di cemento abusive a Giugliano: sigilli a un parco a Varcaturo

Sabato 12 Maggio 2018, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 16:28

GIUGLIANO - Lottizzazione abusiva, allacci alla rete idrica, fognaria e d’illuminazione completamente illegali. Laddove dovevano nascere dei fabbricati rurali, così come aveva predisposto l’autorizzazione ufficiale, c’era un parco composto da 36 mini appartamenti tutti rifiniti lussuosamente. Il borghetto chic in viale dei Pini sud a Varcaturo. Area da sempre deturpata e invasa da colate di cemento illegali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Giugliano, coadiuvati dalla polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato e sigillato le abitazioni e denunciato il proprietario del terreno e degli immobili. Si tratta di un noto imprenditore di Giugliano F.A. 75anni, con precedenti di polizia. Circa 5 milioni di euro il valore delle abitazioni e del parco costruito su un’area di 20 mila metri quadrati. Venti abitazioni erano già abitate. Casette piene di confort con metratura tra i 40 ai 70 mq. Sul posto è giunto anche il personale dell’anti frode enel che ha accertato l’allaccio abusivo ai pali dell’illuminazione pubblica. Sono in corso altre indagi­ni volte al­l'identificazione di ulteriori respons­abili, nonché all’ac­certamento di eventu­ali connivenze.