Martedì 22 Maggio 2018, 10:35 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 10:35

Dopo il recente allarme generatosi a Fuorigrotta e più precisamente in piazzale Gabriele D’Annunzio, l’emergenza blatte sembra essersi estesa anche ad altre aree del quartiere. È il caso questo di via Cumana, dove da giorni ormai i cittadini del posto chiedono l’intervento degli addetti per scongiurare ogni pericolo legato a questi insetti.«Auspichiamo in una immediata disinfestazione» afferma il consigliere della X Municipalità Laura Carcavallo che sta seguendo la vicenda. «Crediamo che sia il caso di agire immediatamente prima che la stagione calda porti naturalmente questi insetti ad uscire dalle loro tane. Ormai le segnalazioni sono sempre di più e certamente i cittadini non possono più continuare a vivere in queste condizioni».