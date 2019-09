Nell’impianto elettrico della propria officina il titolare aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica per far sì che i consumi dell’attività non venissero registrati. L’uomo, un incensurato 53enne di Marigliano, è stato scoperto dai carabinieri della stazione locale e da tecnici dell’Enel. I primi hanno arrestato il 53enne, i secondi hanno staccato l’allaccio. Il danno è stato stimato in circa 16mila euro. L’arrestato è agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Giovedì 12 Settembre 2019, 16:36

