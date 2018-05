Giovedì 3 Maggio 2018, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora furti di pneumatici ed ancora a Napoli nei quartieri “alti” della città. Questa volta il raid – consumatosi nel corso della notte – è avvenuto in via Fragnito a pochi passi dalla fermata Rione alto della Metro, in una delle zone più densamente abitate dell’area. I ladri hanno agito indisturbati nel corso delle prime ore del mattino, riuscendo a sottrarre tutte e quattro le ruote alla vettura successivamente adagiata su quattro mattoncini a sostegno degli assi di supporto.Non è la prima volta che accade una cosa del genere, fanno sapere i residenti, che a questo punto chiedono più sorveglianza e maggiore presenza in zona delle forze dell’ordine a garanzia della sicurezza e della legalità.