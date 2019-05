Ancora furti di pneumatici: ladri di gomme scatenati nel Napoletano

Venerdì 10 Maggio 2019, 09:51

TORRE DEL GRECO - Ancora furti di pneumatici a Torre del Greco: ladri di gomme scatenati in azione in centro e in periferia. Dopo i colpi messi a segno nel quartiere Montedoro - con diverse Fiat Panda e Fiat Cinquecento lasciate senza ruote e cerchioni - la gang degli pneumatici torna a colpire: stavolta nei parcheggi di via Circumvallazione, accanto al mercato ortofrutticolo. Nel mirino dei criminali auto di grossa cilindrata, modello berlina, con pneumatici di serie. Ad una Lancia sono state portate via le quattro ruote e al posto degli pneumatici sono stati piazzati i «classici» mattoni.L'allarme per i furti di ruote viaggia sul web, sono le stesse vittime a raccontare gli episodi e a mettere in guardia gli automobilisti: «Ladri di ruote in azione nottetempo nella nostra città. In pochi giorni molti episodi si sono verificati nella parte alta di Torre, anche in parchi chiusi e con telecamere - il post nel gruppo Segnaliamo cosa non va a Torre del Greco - Occhio a chi tiene le macchine in strada, sorvegliatele spesso e prendete precauzioni».