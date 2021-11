Ancora impianti in tilt, strade di Marano allegate: «Uno spreco assurdo»

Da mesi, ogni mattina, via San Rocco - la più grande delle frazioni periferiche della città di Marano - è invasa dall'acqua. Decine di migliaia di litri d'acqua potabile che ogni mattina vanno letteralmente in fumo. Colpa degli impianti idrici, in pessimo stato di manutenzione, che non riescono più a gestire l'enorme portata di acqua.

Nella stessa zona e in altre della città i residenti segnalano disagi e disservizi sul fronte idrico. L'acqua manca nelle case, ma si spreca in questo modo. Anche stamani decine di segnalazioni. Il Comune, al momento, ha alzato bandiera bianca: non ci sono fondi a sufficienza per le riparazioni o per la sostituzione degli impianti difettosi.