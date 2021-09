Napoli, ennesima lite tra extracomunitari ​in pieno giorno: cittadini esasperati

Non c’è limite al peggio in Piazza Duca degli Abruzzi. Uno slargo al centro, così come accade da troppo tempo, di continui allarmi sociali e sanitari. Una vera bomba ecologica, un fortino del degrado - realizzato nell’ex mercato ittico - la cui proprietà viene più volte contesa tra i senza tetto accampati negli spazi interni ed esterni. Scene di “ordinaria follia” a cui i residenti hanno assistito più volte e che vengono denunciati di contino. Ma senza alcun risultato.

Per questo motivo ora i video dei litigi vengono registrati con più frequenza. Per testimoniare, anche visivamente, quello che accade in pieno girono e sotto gli occhi di tutti. «Urliamo da tempo il nostro disagio - affermano i cittadini - ma nessuno intende darci una mano. In nessun modo troviamo sostegno o soluzioni al problema. Neanche da parte delle istituzioni che avevano promesso di aiutarci. In questa zona ci abitano anche bambini e proprio qui vicini c’è una scuola. La realtà che viviamo è insostenibile e non sappiamo più cosa fare. C’è rimasta solo tanta rabbia e disperazione. Non sappiamo più cosa fare o a chi rivolgerci. Siamo esasperati».