Napoli: ancora alta tensione al Vasto, scoppiano due risse

Domenica 29 Settembre 2019, 22:27 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2019 23:02

Due nuove risse al Vasto mettono in allarme i cittadini tra via Milano e via Bologna. Sono da poco passate le otto quando i primi extracomunitari - all’esterno di uno dei locali della zona - iniziano a fronteggiarsi. Dapprima gli spintoni, poi i calci ed i pugni con frammenti di bottiglie usati come coltelli.Scene di violenza e di degrado che nel quartiere, a due passi dalla stazione centrale, si ripetono di continuo tra l’indignazione ed il terrore dei residenti.«Non c’è la facciamo più - commenta Adelaide D’Ario - a vivere in queste condizioni. Siamo circondati da negozi che vendono alcolici ad ogni ora ed in cui il via vai è continuo. I litigi scoppiano proprio per questo. Perchè si ubriacano e perdono il controllo. Di sera non c’è vigilanza e siamo abbandonati a noi stessi. Prima di questa rissa in via Milano, un altra è scoppiata in via Bologna. L’una a poca distanza dall’altra. In due strade in cui è diventato impossibile anche affacciarsi dalla finestra».