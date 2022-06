Ancora una tragedia a Caivano, trovato morto un altro uomo

A Caivano si consuma un’altra tragedia in pochi giorni. Un uomo è stato trovato privo di vita per strada, nei pressi del canalone borbonico dei Regi Lagni.

Sul posto, una zona cittadina periferica spesso meta di tossicodipendenti, sono giunte immediatamente le forze dell'ordine.

L’uomo, secondo i primi accertamenti, risulta residente a Maddaloni e la causa del decesso sarebbe dovuta a cause naturali. Ma non si esclude anche la pista di una eventuale assunzione di stupefacenti. Dunque un'overdose potrebbe essere stata letale per lo sfortunato avventore.

Soltanto due giorni fa un altro uomo fu trovato morto in via Fossa del Lupo, una traversa di via Atellana. Le cause della sua morte sono ancora da accertare.