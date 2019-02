Venerdì 15 Febbraio 2019, 10:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una aggressione ai danni di un conducente di un pullman Anm.L’episodio si è verificato nella tarda sera si ieri, quando nella piazzetta del Leone di Mergellina un uomo voleva salire a bordo del bus con i propri cani.Al rifiuto dell’autista - perché gli animali sprovvisti di museruola - l’uomo ha iniziato ad andare in escandescenze scagliando con forza una bottiglia di vetro contro il parabrezza del mezzo, mandandolo in frantumi. Nessun ferito ma tanta paura per l’autista che sotto choc - insieme ai passeggeri - ha richiesto successivamente l’intervento delle forze dell’ordine