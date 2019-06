Sabato 15 Giugno 2019, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 15-06-2019 18:24

Ancora paura a Napoli per un nuovo crollo al Monte di Dio. A venire giù sono state alcune porzioni di intonaco del palazzo accanto al teatro Politeama. Il distacco dei calcinacci è avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio e solo per un miracolo non ha coinvolto le persone in strada. L’area è stata chiusa poco dopo dai Vigili del Fuoco che sono intervenuti sul posto, chiamati dai cittadini ancora impauriti.