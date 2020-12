Napoli, nuovo incendio nel palazzetto dello sport dell'ex area Nato di Poggioreale

Nuovo incendio nell’ex struttura sportiva dell’area Nato di Poggioreale. L’edificio in via Vesuvio, abitato da anni da clochard e immigrati, è finito più volte al centro dell’attenzione per problemi legati a sversamenti abusivi ed incendi dolosi. Oggi verso le 16 un nuovo rogo, ha generato una intensa colonna di fumo visibile a grande distanza che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Nessuna delle persone che abitano nelle immediate vicinanze, almeno una cinquantina di famiglie di origine rom, risultano ferite o in pericolo ma la paura cresce tra i residenti. Nella zona infatti si era parlato di una bonifica dei terreni adiacenti ancora non avvenuta. Attualmente il rogo non sembra del tutto domato e le azioni di spegnimento risultano ancora in corso.



