Dovranno rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio due coniugi di Sant'antimo - un 59enne già noto alle forze dell'ordine e la moglie incensurata 57enne - arrestati dai carabinieri della locale tenenza.

Entrambi di Secondigliano, erano a bordo di un ciclomotore e percorrevano via Raffaello contromano. Notata la pattuglia hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi.



Durante la fuga hanno lanciato tra gli arbusti un involucro contenente 7 confezioni di marijuana per complessivi 500grammi di sostanza. Bloccati i due sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari. Nelle loro tasche anche 478 euro in contante ritenuto provento illecito © RIPRODUZIONE RISERVATA