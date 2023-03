Il ministro Abodi a Soccavo: «Vicino a realtà come queste»

Il ministro dello Sport Andrea Abodi questa mattina ha fatto visita al centro Polifunzionale di Soccavo. Ad accoglierlo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’onorevole Sergio Costa. Una struttura, quella di Soccavo, che da anni ospita numerose associazioni sportive ma che mostra continue lacune strutturali e numerose criticità sebbene sia stata oggetto di lavori nel corso delle Universiadi. Oltre al Palabarbuto, le palestre di Soccavo sono le uniche in un territorio vasto che abbraccia quartieri periferici complessi tra cui Pianura e sorge all’interno del Rione Traiano. Non c’è altro. Tra i bambini e i ragazzi della palestra Mille Culure con Patrizio Oliva a fare da presentazioni, il ministro ha toccato con mano le difficoltà che vivono le associazioni locali che elemosinano spazi per poter svolgere attività.

«Questo è un presidio di socialità e naturalmente di legalità - dichiara Abodi - Questa mia visita è la dimensione più alta del mandato che mi è stato concesso. Dobbiamo avere la capacità di ascoltare, di osservare, di capire. Sono vicino a realtà come queste perché è questo il senso del mio mandato».

Lo sport come viatico per sostituirsi alla strada e dunque è «un’agenzia educativa, ed è evidente che quando si viene in un luogo come questo si gioisce».

Napoli al centro di Italia, con il calcio a fare da traino ed un entusiasmo tangibile in città che valica i confini cittadini e gunge in tutto il territorio nazionale.

«L'entusiasmo di Napoli è meraviglioso - aggiunge Abodi - ed è giusto che si festeggi ma dobbiamo considerare che è lo sport di base a tenere in piedi tutto». Senza l’attività di base dunque, non si può costruire alcuna realtà di vertice. Il Polifunzionale, oltre al Palabarbuto, è l'unica struttura ad avere palestre utili per disputare campionati giovanili di pallacanestro e pallavolo. Abbandonato oramai da tempo l'idea di ricostruire il PalaArgento le altrenative sarebbero le palestre scolastiche che però sono tenute chiuse dai dirigenti.

La visita del ministro Abodi non si è limitatata solo allo sport, il ministro infatti ha passeggiato per i corridoi e gli spazi in disuso del centro Polifunzionale di Soccavo, fatiscenti e abbandonati e si è imbattuto in uno degli sprechi più grandi del territorio: un teatro mai completato che resta in disuso tra sporcizia e rottami. Un progetto abortito a metà della sua realizzazione, pensato come un odeon greco con acustica naturale, con spalti a gradoni che giace inerme da troppi anni. ll ministro a Soccavo ha toccato con mano le potenzialità di una struttura enorme che vive al di sotto di quantro potrebbe.