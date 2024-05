Il più soddisfatto per la visita del ministro delle Infrastrutture al nuovo Beverello è il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale Andrea Annunziata: «Finalmente siamo al capolinea».

Finalmente presidente?

«Sì, finalmente. Il Beverello è un tormento. Il Beverello è stato un tormento. 10 milioni di passeggeri nel 2023, un record mondiale, meritano ben altra accoglienza. Non penso solo ai turisti ma anche ai tanti pendolari. Devo ringraziare il progettista, l’architetto Capolei, i tecnici dell’Autorità Portuale. La disponibilità l’ho trovata anche con il Comune. Ora consegniamo quest’opera ai vincitori della gara e togliamo quei container che fino ad oggi sono serviti come biglietterie».

È uno dei posti più trafficati al mondo.

«Lo so bene. È un biglietto da visita della città. Eppure quando sono arrivato ho trovato solo ombrelloni svolazzanti e una piscina naturale, una sorta di escavo da cui veniva su acqua del mare».

Era tutto fermo.

«Ci siamo rimboccati le maniche, sono state necessarie varianti perché la base è risultata sottoposta a livello del mare e nessuno aveva considerato che l’acqua sarebbe emersa. E poi i reperti, le approvazioni della Soprintendenza, un delirio. Devo dire grazie alla ditta appaltatrice, la Savarese costruzioni, che ci ha seguito passo passo».

E poi il covid, l’aumento delle materie prime.

«Per fortuna ho trovato in Regione e nel Governo massima disponibilità. Sarebbe stato impossibile, altrimenti, completare quest’opera».

Ora si tratta di aprire al pubblico la nuova stazione marittima. Salvini ha detto che torna tra un mese e vuole trovare tutto funzionante.

«L’Adsp deve consegnare l’opera in concessione ai vincitori della gara. Poi toccherà a loro velocizzare tutte le operazioni per l’avvio delle nuove biglietterie».

La passeggiata sul tetto è la parte più gradita ai napoletani. Sia il sindaco Manfredi che il presidente De Luca si sono compiaciuti.

«Sicuramente è uno nuovo spazio che guadagna la città, il Beverello visto dall’alto ha un tutt’altro sapore».

Il ministro Salvini è rimasto colpito anche dalla vicinanza alla stazione della metropolitana nel porto. Il sistema trasporto a Napoli ha un altro importante tassello.

«Certamente il nuovo Beverello forma un sistema ideale con la stazione della metropolitana. Nel 2026 Napoli sarà la prima città europea a collegare direttamente con ferrovia il porto con l’aeroporto».

Ora bisognerà pensare alla banchina, a rendere sicuro l’attracco.

«Stiamo già lavorando anche su questo fronte. Il Beverello ha bisogno di pontili a pettine, perpendicolari alla banchina principale. Così tutte le manovre saranno più rapide e più sicure».

Anche l’imbarco e lo sbarco.

«Certamente. Per questo abbiamo anche chiesto alle compagnie la bigliettazione online che semplifica tutte le operazioni utilizzando un lettore di codici barcode all’imbarco. Tutte le compagnie istalleranno nuovi sistemi per velocizzare le operazioni».

Oggi dal porto partono più di 250 corse al giorno. Si potrà fare ancora meglio?

«I sistemi saranno efficienti, questo è sicuro. Poi toccherà alla Regione e all’Autorità marittima valutare se sono necessari nuovi accosti».

Lavori Pnrr avviati e nuovo Beverello al traguardo. Intanto lei si è anche candidato come sindaco a San Marzano sul Sarno?

«Questa candidatura obbedisce solo al cuore. La mia città mi ha chiesto questo sacrificio e come tutti sanno al cuore non si comanda».