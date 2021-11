Ad Andrea Ballabio il premio Feltrinelli conferito dall'accademia dei Lincei

C’è anche Andrea Ballabio tra i vincitori del premio “Antonio Feltrinelli” edizione 2021 conferito dall’Accademia nazionale dei Lincei: al direttore dell’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli è stato assegnato all’unanimità il riconoscimento per le Scienze biologiche e applicazioni.

Questa la motivazione. «Nella sua brillante carriera di scienziato – scrive l’Accademia – Ballabio si è caratterizzato inizialmente, per sua stessa definizione, come un cacciatore di geni motivato dalla sua giovanile passione per la pediatria e dagli insegnamenti ricevuti dal suo mentore americano Thomas Caskey, noto studioso di genetica medica. Ballabio si colloca fra i più fertili ed innovativi studiosi delle basi molecolari e cellulari dell’omeostasi fisiologica, e il suo lucido affinamento negli ultimi due o tre anni della concezione dell’apparato lisosomiale come elemento regolatore indispensabile per l’omeostasi giustifica di per sé l’assegnazione del Premio Feltrinelli 2021 per la Biologia».

Oltre che direttore del Tigem, Ballabio è professore ordinario di Genetica medica nel dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli e visiting professor al Baylor College of Medicine di Houston. Nel 2016, è stato il primo in Italia ad aver ricevuto il Premio Louis-Jeantet per la medicina, prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a ricercatori di spicco in Europa. Da sempre si occupa di studiare i meccanismi alla base delle malattie genetiche: negli anni, il suo gruppo ha identificato i geni responsabili di numerose malattie genetiche e ha preso parte anche al Progetto genoma umano.