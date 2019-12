Caso Nocera, il giallo: c'è uno 007 nel mirino

Stanno verificando anche il ruolo di un magistrato attualmente in servizio nel distretto di Corte di appello di Napoli e quello di un ufficiale della Guardia di Finanza, da qualche tempo distaccato in forza ai servizi segreti. Strana storia, strane convergenze, quelle che emergono dall'inchiesta a carico degli armatori Salvatore Lauro e Salvatore Di Leva, una vicenda che è al momento costata il coinvolgimento di Andrea Nocera, ex capo dell'ufficio ispettorato del Ministero della Giustizia. Come è noto, iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione, Nocera ha rassegnato le dimissioni dal ruolo apicale in via Arenula ed è tornato al massimario della Cassazione. Intanto, però, la Procura di Roma ha deciso di vederci chiaro sulla posizione di un altro magistrato napoletano, che avrebbe frequentato il cantiere di Di Leva, magari ottenendo la disponibilità gratuita di un gommone in alcune giornate dell'estate scorsa. Verifiche in corso sul magistrato napoletano, secondo quanto emerso dall'interrogatorio di otto giorni fa sostenuto dallo stesso Di Leva, che ha risposto alle domande dei pm napoletani (per i fatti concernenti Nocera), ma anche alle richieste di chiarimento dei pm romani in trasferta a Napoli (titolari delle indagini sul magistrato in servizio nel distretto partenopeo).

Ma restiamo al caso Nocera: l'ex capo degli 007 di Bonafede avrebbe accettato alcuni ticket sulla tratta Napoli-Capri, «tramite alcune società del gruppo Alilauro», secondo quanto emerge dal decreto di perquisizione a carico di Di Leva; poi avrebbe ottenuto, nel cantiere di Marina di Stabia, il rimessaggio del proprio gommone in via gratuita (anche se potrebbe trattarsi di un sospeso non ancora saldato), in uno scenario tutto da mettere a fuoco. Favori, ticket, atti di generosità: ma in cambio di cosa? È il punto centrale dell'accusa di corruzione contestata a Nocera ed è anche il versante investigativo che fa entrare in gioco un altro esponente delle istituzioni. Si tratta di un ufficiale della Guardia di Finanza, attualmente distaccato presso i servizi segreti, sul quale in questi giorni sono in corso verifiche da parte della Procura di Napoli. A leggere il decreto di perquisizione notificato a Di Leva, lo 007 sarebbe stato il terminale di una richiesta di informazioni riservate da parte del duo Di Leva e Lauro, in relazione a un'indagine condotta dalla Procura di Napoli sullo stesso armatore Salvatore Lauro.

LEGGI ANCHE Gite a Capri e altri favori, magistrato finisce sotto inchiesta

Stando a una primissima ricostruzione, è probabile che anche l'ufficiale della Finanza fosse presente nell'incontro di fine aprile nel cantiere di Di Leva, a parlare di affari e possibili notizie riservate utili agli interessi di Lauro. Difeso dal penalista napoletano Alfonso Furgiuele, Nocera non rilascia dichiarazioni anche se è logico pensare che sia pronto a smentire le accuse e a dimostrare la correttezza della propria condotta. Mai reso «soffiate» - è la posizione del magistrato oggi in Cassazione - in cambio di ticket, tessere omaggio o manutenzione del gommone. Stessa determinazione da parte di Lauro (difeso dal penalista Luigi Tuccillo), che spiega: «Apprendo di essere indagato, una notizia che mi ha profondamente amareggiato, in quanto sono certo di non aver commesso alcun reato. Ho piena fiducia nell'operato degli inquirenti - conclude Lauro - ai quali mi auguro di poter fornire ogni chiarimento nel più breve tempo possibile».

Ma torniamo al cuore delle indagini. Oltre alle intercettazioni telefoniche e ambientali, agli atti delle due inchieste (quella di Napoli e di Roma), ci sono gli interrogatori resi da due indagati della prima ora: il primo è Alessandro Gelormini, commercialista ottantenne detenuto da due mesi, probabilmente presente all'incontro di aprile nel cantiere di Di Leva; e lo stesso Di Leva, interrogato nove giorni fa (è difeso dai penalisti Rosa Marra e Vitale Stefanelli), finito al centro di verifiche della Dda per la gestione di aree demaniali a Stabia. Inchiesta condotta dai pm Giuseppe Cimmarotta e Henry John Woodock, sotto il coordinamento degli aggiunti Borrelli e Lucantonio e dello stesso procuratore Gianni Melillo; mentre a condurre verifiche sul magistrato della Corte di appello di Napoli è il pool romano guidato dall'aggiunto Paolo Ielo. Indagini su presunte riunioni societarie, all'insegna del mutuo scambio, favori in cambio di segreti, ma ora si attendono le nuove mosse delle due Procure in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA