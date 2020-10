Andrea Sannino positivo al Covid: «Ho la febbre ma sto bene»

Andrea Sannino è positivo al Coronavirus. È stato lui stesso a comunicarlo ai suoi follower con un lungo post su Facebook: «Cari amici, vi scrivo con lo stesso amore che da sempre mi lega a voi, nella buona e nella cattiva sorte. Voglio comunicarvi che ieri sera sono risultato positiivo al Covid-19. Ho avuto qualche decimo di febbre martedì scorso, e già da quel giorno sono rimasto a casa. Poi ho fatto il tampone e ieri sera mi hanno chiamato per l’esito. Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni. Sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio. Anche la mia famiglia sta bene, in isolamento domiciliare, ma sia Marinella che Gioia stanno bene e questa è la cosa più importante per me».



Autore della hit “”, premiata con il disco d’oro grazie alle sue 35.000 copie vendute, è stata la voce simbolo del lockdown, a Napoli e in Italia, intonata su tutti i balconi del Paese tra marzo e aprile.