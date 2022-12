Andrea Trocino pizzaiolo morto suicida a Soccavo, folla ai funerali: «Addio Andrea, eri uno di famiglia»

Oggi pomeriggio, nella chiesa di San Giovanni Battista in piazza Ettore Vitale a Soccavo, l'ultimo saluto a Andrea Trocino, il pizzaiolo di 26 anni che si è tolto alla vita all'interno del box che era diventato il suo “rifugio”.

Ai funerali non solo parenti e amici, ma una folla di persone che il ragazzo aveva saputo conquistare con il suo sorriso: era diventato per tutti un volto familiare sui social per i video in cui affiancava Errico Porzio, maestro della pizza napoletana. «Eri uno di famiglia», si leggeva sulle corone di fiori. E il suo volto era stampato sulle magliette dei tanti che hanno voluto salutarlo, tra striscioni e palloncini bianchi.

Andrea era fragile, e al suo male di vivere si era aggiunto il male di compagnie sbagliate, ma voleva riscattarsi. E così, durante il corso per diventare pizzaiolo alla Multicenter School, aveva conosciuto Porzio, che non solo gli aveva insegnato l'arte dell'impasto ma era diventato un importante punto di riferimento.

Errico lo aveva assunto nella sua pizzeria e, con il tempo, lo aveva reso sempre più partecipe della sua attività. La sera di sabato 10 dicembre Andrea lo aveva salutato dicendo che sarebbe tornato a casa perché non si sentiva troppo bene. «Mi vengono a prendere i miei genitori», aveva detto. Ma era una bugia. Andrea se ne andò, passò a salutare i suoi familiari e prese un bus per raggiungere il box del nonno. Un luogo del cuore, dove custodiva la sua passione per il mare e per la pesca. Ed è qui che il padre, alle due di notte, lo trovò impiccato.

Forse Andrea aveva paura di deludere di chi lo amava e chi credeva in lui. O forse era tormentato da altri fantasmi che magari nessuno potrà nemmeno immaginare. Resta sul suo profilo Instagram la foto di una pizza a forma di cuore e una scritta: «Cuore e mare sono le uniche cose che contano nella mia vita».