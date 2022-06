Truffa delle vacanze a Napoli, Andrea Vento aiuta le vittime: «Venite a prenotare da me»

«Abbiamo il dovere professionale e morale di aiutarli perché noi non siamo solo imprenditori, noi realizziamo sogni e non permetteremo che quello di queste persone si infrangeranno». A parlare è Andrea Vento, tour operator originario del Napoletano, che si è messo a disposizione di un folto gruppo di aspiranti vacanzieri che sarebbero stati vittima di una truffa . Queste persone hanno denunciato sui social di avere perso la caparra versata a un'agenzia di viaggi della provincia di Napoli la quale, dopo avere incassato il denaro, poi ha chiuso i battenti lasciandoli a bocca asciutta.

L'imprenditore, dopo avere appreso la notizia, diventata virale sul web alcuni giorni fa, ha offerto agli ex clienti di quell'agenzia la possibilità di rifare il preventivo presso una delle sue agenzie, sparse in tutta Italia, sottraendo però il suo guadagno e aiutandoli così a recuperare - totalmente o in parte - soldi che ormai sembravano persi. «Quella notizia - dice Andrea Vento - mi ha procurato tanta rabbia: non é possibile che accadano fatti del genere, sono episodi che oltre a infrangere i sogni delle persone rischiano di far perdere fiducia nei confronti dei tour operator». E, così, insieme con altri colleghi, Vento si è reso disponibile a cedere il suo guadagno per aiutare queste ad andare comunque in villeggiatura. Stando alle testimonianze dei clienti dell'agenzia, che sarebbero moltissimi, i titolari dell'agenzia sarebbero «spariti» dopo l'incasso della caparra. Una versione dei fatti resa dalle presunte vittime che ora è al vaglio degli investigatori della Procura di Torre Annunziata.