La macchina della solidarietà si è subito messa in moto. La storia della piccola Angela, sette anni, ha toccato il cuore di tutti. Serve una protesi speciale per darle la possibilità di provare a vivere come una bambina “normale”. Serve una protesi speciale per farla tornare a seguire i corsi di danza e di nuoto che frequentava con le amichette prima dell’incidente: «Serve una protesi speciale - mamma Andreina lo ribadisce con forza ancora una volta - perché hanno sbagliato pure l’intervento chirurgico, uno dei tanti, e ora la protesi normale non le va più bene. O meglio: va anche bene, ma solo per camminare, tutto il resto, con quella che passa il servizio sanitario nazionale, mia figlia non lo può fare». Dunque: niente sport, niente ballo e nessuna altra attività che non sia una semplice passeggiata: «Il mio dolore è infinito quando la vedo seduta nella sua cameretta mentre manda messaggini alle compagne del corso di danza che frequentava anche lei, devo dire con risultati ottimi. È vero che la gamba non gliela restituirà più nessuno ma è anche vero che una vita migliore potrebbe riuscire a farla se avesse gli strumenti per provarci».



Era giusto un anno fa quando, durante una festa di prima comunione in un bel ristorante di Posillipo, la piccola perse un arto sotto il peso di un pezzo di marmo venuto giù dall’insegna che indicava il nome del locale. Una tragedia senza fine che il pubblico ministero ha però definito “tragica fatalità” annullando ogni tipo di responsabilità e, dunque, non riconoscendo alla bambina alcun tipo di risarcimento: «Tragica fatalità? Non riesco ancora a pensarci, quando l’avvocato me l’ha riferito ero convinta di aver sentito male. Mia figlia stava benissimo: se quella lettera di marmo non si fosse staccata dall’insegna mentre lei era lì sotto tutto questo non sarebbe successo. Questione di manutenzione? Forse qualcuno avrebbe dovuto controllare che non ci fossero problemi di sicurezza prima di riempire un locale di bambini. Domande, solo domande le mie, ma devo farmele per forza visto che a mia figlia hanno amputato una gamba. Abbiamo fatto ricorso, spero di avere delle risposte».

Intanto la solidarietà avanza: da un lato procede abbastanza bene la raccolta fondi organizzata attraverso la piattaforma “gofundme” (per partecipare basta andare su Google, scrivere “dona per Angela” e comparirà subito il link attraverso il quale sarà possibile fare un’offerta), dall’altro c’è la grande generosità da parte di alcuni tra i titolari delle maggiori aziende di ortopedia esperte proprio nel campo delle protesi degli arti inferiori.

Il presidente della commissione dei Tecnici ortopedici, Roberto Genovese, con Franco Ascolese, presidente dell’Ordine delle professioni sanitarie, e la Fondazione Valetudo, ha già organizzato una riunione con gli addetti ai lavori per fare il punto: «Mettiamo le nostre competenze a disposizione della piccola Angela, vogliamo aiutarla realizzando una protesi ad hoc che possa consentirle di fare tutto ciò che le piace. Il nostro contributo per cercare alleviarle le sofferenze che patisce dal giorno dell’incidente. Anzi, - aggunge Ascolese - ringrazio personalmente Alessandro Merola, Loredano Petta, Donato Pisano, Carlo Ricci e Salvio Zungri che si sono offerti di provvedere alla messa in opera dell’arto artificiale. Al più presto andranno a visitare la bambina per capire quale dovrà essere la protesi giusta». Non solo. Tra le tante offerte generose c’è anche quella di un noto chirurgo napoletano, che chiede di restare anonimo, ma si dichiara pronto a farsi carico delle spese per l’acquisto di una protesi.