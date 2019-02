Angela, bimba pusher aiutante del papà: retata a Napoli, 12 arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Febbraio 2019, 07:30

Usata per lanciare dosi di droga dal balcone, così come se fossero un mazzo di chiavi o un qualsiasi altro oggetto domestico. Educata a mettere le mani al posto giusto, a rovistare nei cassetti e a fare bene attenzione tra le scorte di mamma e quelle di papà. È la favola brutta di Ponticelli, vittima una bambina che - all'epoca dei fatti - non aveva ancora compiuto 14 anni, ma veniva usata nel più potente indotto economico di Napoli, quello della droga, dello smercio al minuto di sostanze stupefacenti. Eccola «Angela», nome rigorosamente di fantasia, l'ultimo esemplare di bimbi usati dal crimine napoletano: oggi non è ancora maggiorenne, ma è stata affidata a una parente, mentre i suoi tutori ora rischiano di perdere la patria potestà. Inchiesta choc coordinata dal pm Alessandra Converso, magistrato in forza al pool anticamorra del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, culminata in dodici arresti per fatti di droga, ma anche nell'ennesima conferma che trova nella storia di Angela il suo punto più basso: dalle intercettazioni emerge infatti che i due parenti con cui viveva la piccola la usano per lanciare le dosi di droga dal balcone. Agli atti intercettazioni abbastanza chiare, da cui emerge la voce maschile che dice: «Buttamene uno, non quello di tua mamma però...». E lei obbedisce, per non intaccare la scorta materna. Una conferma di quanto emerge dal dossier della Dia, che ribadisce il ruolo dei minori nelle nuove mafie, sia come boss in erba, sia come vittime del sistema criminale.