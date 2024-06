L'avvocato Pisani: basta violenze sugli uomini, troppi abusi

«A dimostrazione che non ci sono solo uomini violenti, ma anche donne pericolose - avverte l’avvocato Angelo Pisani dalla centrale on line del 1523 - ieri a Benevento è stato applicato il braccelletto elettronico a una 45enne accusata di aver messo in atto atteggiamenti persecutori e molesti nei confronti di un uomo, oggi un’altra donna a Bolzano è stata arrestata in flagranza dalla polizia mentre aggrediva e picchiava violentemente il marito salvato dall’intervento delle forze dell’ordine.



«Tutte queste notizie - spiega Pisani - arrivano a pochi giorni dagli omicidi di due uomini per mano delle loro donne e di quella di Salerno dove addirittura un padre disabile è stato ferito gravemente e maltrattato dalla ex moglie denunciata alla magistratura.

Dopo tanti crimini e violenze ai danni di uomini, come omicidi, numerose lesioni e molestie, per non parlare delle incalcolabili violenze psicologiche, registrate anche dall’inizio di questo anno 2024, risulta evidente che la carenza di informazione trasparente e la scarsa abitudine degli uomini a denunciare non permettono un corretto confronto dei numeri».

Non solo. «Questo dimostra senza più dubbi, e al netto di ogni speculazione politica, che la violenza non ha sesso e richiede nuovi metodi efficaci e bipartisan di contrasto a ogni gesto criminale, senza nascondersi dietro la dialettica e la strumentalizzazione del maschilismo o femminismo. Ciò che deve preoccupare - aggiunge l’avvocato Pisani - oltre all’estremismo del mondo femminista non è il genere maschile ma solo l’aumento dei mostri che non hanno sesso, e purtroppo sono anche rosa».



«Nonostante la giusta rivendicazione di parità dei diritti spettanti alle donne, va detto che anche in sede sanzionatoria e nei casi di condanna per uguali responsabilità e gesti criminali addebitabili agli uomini, le pene devono essere uguali anche per le donne. Sicuramente - conclude Pisani - anche a Benevento, se il colpevole e l’indagato di tali condotte fosse stato un uomo, non se la sarebbe cavata con un braccialetto, ma sarebbero finito giustamente direttamente in galera».



«Complimenti al questore di Bolzano, Paolo Sartori, che ha messo in evidenza come la violenza non abbia sesso, dichiarando cautamente: «la singolarità di questo episodio, nel quale il ruolo di vittima lo ha il marito, rafforza ancor più l’idea di come le situazioni di criticità che affliggono la nostra società debbano necessariamente essere affrontate facendo rete tra Istituzioni, enti locali, centri antiviolenza ed associazioni di volontariato».