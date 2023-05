Animal Day, l'evento nazionale sabato alla Floridiana al Vomero

L'orsa JJ4, i cinghiali di Roma, il caso nostrano di una volpe, sono tutti episodi attuali che ci spingono a riflettere con urgenza sulla nostra convivenza a distanza con gli animali e sulle iniziative da intraprendere in futuro. Di questo si parlerà all'ANIMAL DAY, la giornata per i diritti degli animali - la sola manifestazione italiana dedicata al tema - giunta all'ottava edizione, che quest’anno, grazie alla collaborazione tra la Direzione regionale Musei Campania e l’Associazione Animalday Napoli, si svolgerà sabato 27 maggio in un luogo speciale, storico ma anche "green": la Villa Floridiana e l'Auditorium del Museo Duca di Martina (ingresso gratuito, da via Domenico Cimarosa, 77),.

“Il richiamo della foresta”, questo il titolo dell’edizione 2023, affronterà un tema di grande attualità, quello sulla convivenza con la fauna selvatica in avvicinamento alle città. Si comincia la mattina con una visita guidata (su prenotazione) al parco della Villa Floridiana dalle 9.00 alle 10.30, a cura dall’ornitologo Rosario Balestrieri, presidente dell’Associazione Ardea. Al termine del percorso si procederà alla liberazione di alcuni volatili ricoverati al CRAS. Seguirà, alle 11.00 al Teatrino di Verzura, un incontro con gli studenti dell’IC Minucci e ICS Pascoli 2 di Napoli, durante il quale avrà luogo la premiazione dei due primi classificati del concorso d’idee sul tema “Abbassate i fucili” e la consegna del Premio “Imma Della Valle” a Sabrina Testa - Amiche di Lu’, e Dorothea Friz, medico veterinario.

Nel corso della mattinata, che si aprirà con i saluti istituzionali di Marta Ragozzino (Direttore regionale Musei Campania), è previsto un intervento di Ciro Verdoliva (Direttore Generale ASL Na1 Centro) e di Marina Pompameo (Dirigente Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL Na 1 Centro).

Sarà presente, inoltre, il Vice Presidente della Camera dei Deputati, on. Sergio Costa. Parteciperanno all’evento i Carabinieri Forestali e i Vigili del Fuoco.

Per la sessione pomeridiana (dalle 15.30 alle 19.00) nell'Auditorium del Museo Duca di Martina (ingresso da via Aniello Falcone, 171) si terrà un convegno sul tema di quest'anno, “Convivere con il selvatico in città”.

Interverranno:

Roberto Braibanti (Presidente GEA)

Animali selvatici e sapiens: un rapporto complicato a cui bisogna trovare una soluzione

Nicola Bressi (Zoologo e curatore del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste)

Biodiversamente urbani: la complessa gestione degli animali in città

Stella Cervasio (Presidente ANIMALDAY NAPOLI)

I Selvatici: da patrimonio dello Stato a oggetto di strage. I passi indietro dei diritti animali

Maurizio Fraissinet (Presidente ASOIM)

La fauna selvatica in città: è davvero un problema?

Laura Mascolo (Avvocato penalista e referente Campania HORSE ANGELS)

Il cavallo in città - problema o opportunità?

Fiorella Saggese (Curatrice zoologica dello Zoo di Napoli e Presidente della Commissione consiliare alla Salute e al Verde del Comune di Napoli)

La Pubblica amministrazione e la fauna selvatica - un rapporto da consolidare

Ciro Troiano (Responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafie della LAV)

La passione malata - i crimini contro la fauna

Parteciperà da remoto Danilo Russo (Ecologo - Università Federico II)

Pipistrelli: dal mito della pandemia all’importanza per l’uomo

Ingresso libero. Per prenotare la visita guidata al Parco della Villa Floridiana (max 30 partecipanti), scrivere, entro venerdì 26 maggio, a: animaldaynapoli@gmail.com.