Animalisti in corteo nel Napoletano, dopo l'aggressione ad un cane randagio

Venerdì 2 Agosto 2019, 13:37

Duecento animalisti in corteo a Melito, nel Napoletano, dopo l'aggressione ad un cane randagio, avvenuta una settimana fa da parte di un anziano del posto, denunciato successivamente dai carabinieri in stato di libertà, per maltrattamenti e lesioni. L'animale, dopo essere stato ferito gravemente dall'uomo con un bastone, venne soccorso da alcuni passanti e ricoverato presso la struttura veterinaria dell'Asl di Marano, per trauma cranico e lesioni. Curato dai medici, si è ripreso ed è ora in attesa di affido.La manifestazione, che si è conclusa al Comune, è stata organizzata dall'Associazione Animalisti di Napoli, assieme alle sigle Oipa, Lav, Enpa, Lega del cane, Meta, L.A. Protezione animali. In testa al corteo il sindaco Antonio Amente con l'assessore delegato agli animali, il presidente del consiglio comunale e una delegazione dei Verdi. Molti gli attivisti presenti, tra cui Stella Cervasio, garante degli animali del Comune di Napoli.