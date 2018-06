Anm Napoli, ogni giorno 600 multe ai «furbetti» della sosta selvaggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 13 Giugno 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 23:33

Lotta senza tregua dell’Anm contro la sosta selvaggia e i parcheggiatori abusivi. È boom di multe agli automobilisti indisciplinati. Nei primi 5 mesi del 2018 elevati 10mila verbali in più dello stesso periodo del 2017 (+11,3%). Si è passati da 80.934 a 90.125 contravvenzioni (circa 600 multe al giorno). Il picco a maggio, con 22mila sanzioni emesse dagli ausiliari del traffico, contro le 16mila dell’anno scorso. Mentre a febbraio si è avuta una forte flessione (4.200 multe in meno), a causa dell’ondata di gelo che ha costretto molti a non uscire con l’auto e ha complicato le operazioni di riscossione e controllo. L’azienda dei trasporti, a corto di liquidità, batte cassa sulla sosta, con controlli a tappeto, blitz e presidi fissi in punti strategici.