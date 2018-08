CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 4 Agosto 2018, 10:29

Perizie imprecise sugli immobili Anm messi in vendita per fare cassa, con valori da un lato sottostimati, dall'altro valutati addirittura più del doppio di quelli catastali. I crediti che l'azienda dei trasporti deve riscuotere dal Comune svalutati per oltre 9 milioni di euro senza motivare il perché non si siano fatti i decreti ingiuntivi per recuperare le somme. Non ancora approvati i bilanci 2016 e 2017, mentre quello del 2015 è stato adottato in «notevole ritardo», con conseguenti «lacune informative» sullo stato aggiornato economico-finanziario dell'azienda. Ecco i principali rilievi del Tribunale Fallimentare di Napoli - collegio presieduto da Gianpiero Scoppa, componenti Stanislao De Matteis, come relatore, e Nicola Graziano - al piano concordatario dell'azienda cittadina dei trasporti, depositato il 4 luglio scorso. Tra le altre cose, il Tribunale chiede perché non si sia previsto nel piano concordatario lo scenario con gli effetti di un'eventuale azione risarcitoria verso gli amministratori di Anm, promossa dai soci o dai creditori, tra le ipotesi previste dalla legge.LE INTEGRAZIONII giudici hanno quindi concesso 15 giorni di tempo all'Anm - con una proroga per le ferie estive - per apportare integrazioni al piano e convocato l'udienza per il 19 settembre. Non è una bocciatura del piano, insomma, è bene precisare. Ma si tratta di rilievi che l'azienda potrà chiarire ampiamente, come l'Atac ha fatto a Roma.I CREDITINel mirino, oltre ai ritardi sulle approvazioni degli ultimi due bilanci, ci sono «le criticità di riconciliazione tra gli importi dei crediti vantati da Anm verso il Comune di Napoli, e, specularmente, i debiti del secondo verso la prima, che sono di entità tale da indurre ad un'assai severa svalutazione, per oltre 9 milioni di euro», su un totale di circa 23 milioni. Si tratta, cioè, di entrate potenziali dal Comune che l'Anm ha ritenuto incerte e che per questo, quando ha presentato la domanda di concordato, ha congelato in un fondo cuscinetto. Secondo i giudici, l'Anm, però, non avrebbe spiegato «gli aspetti giuridici che avrebbero dovuto indurla a soprassedere da iniziative giudiziali volte al recupero coattivo». La situazione non è migliorata col tempo. «Lo scenario che emerge - è scritto nel documento - all'attualità, dal piano concordatario redatto da Pwc e dalla relazione dell'attestatore non è tranquillizzante».