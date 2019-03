Anm, il pm di Napoli Liana Esposito in corsa per la presidenza

Venerdì 29 Marzo 2019, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 16:18

Presidenza a Magistratura indipendente, segreteria generale a Unicost, vicepresidenza ad Area. Saranno questi i nuovi vertici dell'Associazione nazionale magistrati, che ha convocato per il 6 aprile il comitato direttivo centrale per procedere all'elezione della giunta, completando il periodo di rotazione di presidente e segretario avviata nel 2016 quando fu eletta una giunta unitaria. Esperienza che durò poco più di un anno: a luglio del 2017 si sfilò infatti Autonomia&Indipendenza, la corrente di Piercamillo Davigo, che era stato presidente per il primo anno. Dopo di lui la presidenza andò ad Eugenio Albamonte di Area.I nomi più accreditati per succedere ora a Francesco Minisci, attuale presidente, di Unicost, sono quelli di Pasquale Grasso, giudice a Genova, Stefano Buccini, pm a Venezia, Liana Esposito, pm a Napoli.I nuovi vertici saranno in carica per un anno, poi nel 2020 i magistrati italiani saranno chiamati a votare per rieleggere i loro rappresentanti all'Anm.