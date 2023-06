Un'altra giornata di violenza per l'Anm: all'alba un autista di tram colpito al volto e mandato in ospedale, nel pomeriggio l'assalto di una persona armata di machete in funicolare. I numeri degli assalti sono preoccupanti: solo dall'inizio del 2023, 10 dipendenti aggrediti e 29 mezzi vandalizzati: «C'è bisogno di maggiori controlli, di telecamere posizionate in ogni luogo, anche agli stazionamenti e all'esterno delle stazioni», dicono con intensità Marco Sansone e Adolfo Vallini del sindacato Usb mentre provano a tirare le fila di una giornata assurda.

Il primo evento si è verificato quando l'alba aveva illuminato da poco la città. Poco dopo le sei, due persone hanno cercato di imporre a un tram della linea 1 l'apertura delle porte fuori della fermata, in via ponte di Casanova: richiesta impossibile da esaudire per motivi di sicurezza. I due uomini hanno preso il rifiuto come un affronto personale. Hanno atteso il passaggio di un bus, con quel mezzo hanno raggiunto lo stazionamento di Poggioreale e si sono avvicinati all'autista 54enne che, poco prima, aveva rifiutato di aprire le porte.

Poche parole, poi l'aggressione repentina, e violentissima. L'autista è stato colpito al volto, subito sono intervenuti i presenti per bloccare gli aggressori e chiamare i soccorsi. Mentre l'autista ferito veniva trasportato all'Ospedale del Mare, gli aggressori sono riusciti a darsi alla fuga, ma le telecamere li hanno ripresi e i carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda, sono sulle loro tracce. All'autista è stato riscontrato un trauma facciale.

«Questo è il secondo episodio di violenza che registriamo in pochi giorni - ha sottolineato Pierpaolo Martino dirigente Anm - qualche giorno fa la linea 181 è stata interrotta per un auto in divieto di sosta su via Scarlatti. Invece di scusarsi l'automobilista ha vandalizzato il bus con una spranga, rompendo i vetri che sono finiti addosso ad una ragazza che è andata al pronto soccorso. Poteva andare anche molto peggio».

«I dipendenti di Anm lavorano per la collettività, per offrire un servizio ai cittadini - ha spiegato Francesco Favo, direttore generale di Anm - è gravissimo che una persona venga aggredita perché fa il suo dovere. Sono solidale con il lavoratore e al fianco del nostro front line».

«Piena solidarietà all'autista aggredito - ha affermato Adolfo Vallini responsabile alla sicurezza di Anm per il sindacato Usb - nonostante le nostre richieste per migliorare le misure di prevenzione e sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, stazioni e capolinea, si continuano a registrare aggressioni fisiche e verbali ai danni degli operatori dei trasporti. Bisogna che il Comune e l'Anm investano in sicurezza attiva e passiva».

Nel pomeriggio di ieri il secondo momento di grande paura. Tutto si è verificato all'improvviso, all'interno della Funicolare Centrale che stava per partire per una corsa mista. Alla stazione di piazzetta Duca D'Aosta è entrato un uomo armato di machete. Subito è scoppiato il panico fra i passeggeri. Nel frattempo la funicolare ha iniziato la sua corsa ed ha raggiunto la stazione del Corso Vittorio Emanuele dove la polizia era già in attesa per fermare la persona armata.

Momenti di tensione, ma fortunatamente nessun ferito, prima che gli agenti riuscissero a bloccare l'uomo. La funicolare è rimasta ferma per più di un'ora prima di riprendere regolarmente il servizio.