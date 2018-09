Anm Napoli, rivolta dei controllori: a settembre solo 200 multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Settembre 2018, 07:30

Rivolta dei controllori Anm contro il cambio dei turni e la nuova organizzazione della controlleria unica. In forte calo le multe su bus e metrò. Solo 200 verbali emessi a settembre, contro i 2mila al mese registrati nella prima metà dell'anno, con picchi di 3mila ad aprile, quando sono state unite le controllerie ferro-gomma, in passato sempre divise, col risultato di avere una maggiore manovrabilità ed efficacia di intervento delle squadre. Ma nelle ultime settimane tra i lavoratori è cresciuto lo scontento perché il nuovo sistema è partito in via unilaterale, senza un accordo sindacale che definisca le aree di intervento, i turni e la composizione delle squadre, ritenuto necessario per migliorare la funzionalità della lotta all'evasione. L'azienda ha comunicato che farà partire lo stesso la nuova turnazione, anche senza accordo, perché la lotta all'evasione è una delle leve principali del risanamento. Tutti gli incontri con i sindacati si sono chiusi con una fumata nera. E la riforma dei turni al momento è in stand-by. Il problema è che se calano i controlli, che fungono da deterrente, rischiano di diminuire anche le vendite. «Abbiamo una vertenza sindacale sulla controlleria commenta Nicola Pascale, amministratore di Anm e siamo fiduciosi si raggiunga un accordo, perché la lotta all'evasione è un'attività strategica. Abbiamo dato disponibilità a dialogare per una corretta programmazione dei turni. È giusto che i lavoratori si possano organizzare».