Martedì 3 Aprile 2018, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2018 11:20

C'è stato il concreto rischio che ad Anm - nel bilancio previsionale 2018-2020 approvato sabato sera in extremis dalla Giunta - venissero tolti i 54 milioni per portare avanti il servizio almeno un altro anno. Iniezione di liquidità che dovrebbe convincere il Tribunale - l'Anm è in Concordato preventivo - ad accettare il Piano industriale di rilancio che presenteranno il capo della Napoli Holding Amedeo Manzo e il neo amministratore Nicola Pascale supportati da advisor internazionali. Su questo fronte ci saranno a breve delle novità. Il termine di presentazione del Piano è fine mese, ma quello che trapela è che Anm si appresta a chiederà una proroga fino a luglio. Il segnale che - dopo la notte della paura - il sindaco Luigi de Magistris e la sua squadra intendono puntare ancora scommettere sulla rinascita dell'Azienda napoletana mobilità.In questo contesto la retromarcia della Giunta su cosa fare di Anm è arrivata dopo lunghissime riflessioni di tipo politico e anche di ordine materiale. Partiamo da queste ultime alle quali ha partecipato anche l'avvocato Francesco Marotta di Ernst&Young. Se si fosse lasciata Anm al suo destino sarebbe fallita e con essa la Napoli holding - che è l'azienda titolare di tutte le partecipate del Comune - e a cascata lo stesso Comune avrebbe avuto una sorte brutta. Perché a quel punto, stretto nella morsa degli 85 milioni da pagare allo Stato sotto forma di minori trasferimenti da un lato, e dei creditori di Anm e della Napoli holding dall'altro, per Palazzo San Giacomo non restava altra strada che quella del default. Un retroscena - e veniamo alla riflessione più politica di quelle ore in Comune - che svela lo stesso sindaco con un post su fb dove solleva l'ennesimo caso la Regione senza, tuttavia, eccessi dialettici: «Per evitare la macelleria sociale l'alternativa - scrive - era stata considerata la messa in liquidazione di Anm in quanto la funzione spetta alla Regione. Napoli è l'unica città italiana che paga un contributo sul trasporto pubblico pari a quello della Regione, quando in Lombardia, Piemonte e Lazio - con capoluoghi ben più ricchi - grava il peso economico soprattutto sulle Regioni». Il riferimento dell'ex pm è alla quota che la Regione mette per i trasporti a Napoli di 58 milioni e il Comune di 54. Per il sindaco è un disequilibrio. Davvero il Governatore De Luca potrebbe ritoccare le percentuali? Difficile dirlo. Quello che è certo che in Comune si sono messi in moto molti pontieri per cercare una via politico-istituzionale per ripristinare un dialogo tra i due numeri uno.Ricucire lo strappo con la Regione, ma e far tornare a parlare il sindaco e il governatore Vincenzo De Luca è impresa sulla carta difficile quanto il salvataggio di Anm. Mancanza di dialogo esplosa quando de Magistris ha fatto intendere che potrebbe candidarsi alle regionali del 2020. Non che De Luca tema la sfida è che la sfida è partita a cavallo delle elezioni politiche, con il Pd, il partito di De Luca e lo stesso governatore in grande difficoltà. Il risultato del 4 marzo ha cambiato e di molto tutti però ogni scenario. I Cinquestelle a Napoli e in Campania hanno sfondato il muro del 50& dei consensi. Un fatto che potrebbe consigliare prudenza a entrambi, sarebbe il primo passo per tornare almeno a parlarsi. Nella sostanza a Napoli tutti sono convinti che senza un apporto più forte della Regione nemmeno il migliore dei piani di rilancio riuscirà effettivamente a salvare l'Anm, al massimo l'Azienda potrebbe vivacchiare. C'è da dire che la ventilata ipotesi del Comune di mollare Anm perché «i trasporti sono un servizio regionale» potrebbe stimolare De Luca a fare un'operazione tipo Eav, molto meno impegnativa e togliersi lo sfizio di dire che a salvare l'Azienda è stato lui e nessun altro.