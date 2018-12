CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 4 Dicembre 2018, 09:07

L’incontro in Prefettura sblocca lo stallo della trattativa tra Anm e sindacati dei lavoratori sul prolungamento degli orari - fino alle 2 del mattino - non solo delle funicolari ma anche per la Linea 1 della metropolitana. La sostanza è che è stato sospeso lo stato di agitazione da parte dei sindacati e le parti si sono date appuntamento oggi alle 9,30 in Anm per ricucire con l’Azienda uno strappo consumatosi tre anni fa. Quando si firmò un accordo al quale non è mai stato dato seguito. Si ripartirà proprio da quell’accordo per trovare un’intesa seria. La sensazione è che passi in avanti sul prolungamento degli orari siano stati fatti soprattutto sul sabato, a partire dal prossimo; per il resto, ovvero su cosa fare il 25, 26 e l’ultimo dell’anno, si capirà oggi se ci sono le volontà per sanare anche questa ferita cucita soprattutto sulla pelle dei napoletani.