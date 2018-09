Anm riduce i costi dal 37 al 20%: cento tabaccai tagliano i biglietti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Settembre 2018, 09:26

Tagliate le percentuali sui ticket di viaggio dell'Anm, i giornalai di Napoli scendono sul piede di guerra. Stop alla vendita dei biglietti nelle edicole in segno di protesta contro l'abbassamento dell'aggio dal 3,5 al 3 per cento. «Abbiamo chiesto ai nostri affiliati di non rilasciare più i titoli spiega Aldo Esposito, segretario provinciale del Sinagi (sindacato nazionale giornalai d'Italia) - Sono circa un centinaio le edicole che hanno già aderito a questa forma di lotta, soprattutto al Vomero e al centro storico. Ma non mancano i casi anche in provincia, da Marano a Mugnano». In agitazione anche i tabaccai. Nei giorni scorsi avevano manifestato il proprio dissenso contro la riduzione degli aggi anche Fenagi (Federazione Nazionale Giornalai) e AssoTabaccai, associazioni collegate a Confesercenti Napoli. La questione è al centro di un tavolo al Comune di Napoli, che vede coinvolti anche il Consorzio Unico Campania, la società Giraservice, che gestisce la distribuzione dei ticket per conto del Consorzio, l'Anm e le associazioni di categoria. Un incontro è fissato per domani pomeriggio a Palazzo San Giacomo. Il tutto, mentre nel 2019 è previsto l'aumento del biglietto corsa singola di Anm da 1,10 a 1,30 euro, come da piano industriale.La stangata sull'aggio è partita il primo settembre. Gli edicolanti comprano i blocchetti da 250 biglietti pagandoli in anticipo. «Con un aggio del 3% - riprende Esposito spendiamo 266,75 euro per una risma, per incassarne 275,con un utile di 8,25 euro. Si tratta più di un servizio che offriamo all'utenza, perchè il ritorno economico è minimo.